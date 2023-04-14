Документооборот более чем 600 московских строек полностью переведен в "цифру"

Сроки согласования документации сократились в 5-6 раз

Документооборот на 611 стройках столицы полностью переведен в цифровой вид.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Это стало возможно благодаря успешному использованию отечественных ИТ-решений.

"В облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать - это единая система для всех участников процесса", - пояснил Бочкарев.

На данный момент ИТ-решения российских разработчиков закрывают все нужды строительства, заявил руководитель ИЦК "Строительство" Минстроя России Марат Хафизов.

Бочкарев, в свою очередь подчеркнул, что отечественные ИТ-решения сократили в 5-6 раз сроки согласования документации, а также повысили прозрачность процессов.

"Применение сквозных технологий на всех этапах жизненного цикла объекта дает возможность сэкономить до 8% затрат на реализацию проекта", - заключил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Собянин: цифровизация упростила взаимодействие роддомов и поликлиник Москвы.

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