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Китай пообещал не поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

12:36
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Пекин выступает за мирное урегулирование конфликта

Китай не собирается продавать вооружения какой-либо стороне, вовлеченной в ситуацию вокруг Украины. Такое заявление сделал в пятницу, 14 апреля, китайский министр иностранных дел Цинь Ган.

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Дипломат заверил, что Пекин будет регулировать экспорт товаров двойного назначения. При этом Цинь Ган потребовал от других стран не вмешиваться в политику Китая в отношении Тайваня, сообщает Associated Press.

Ранее посол КНР в России Чжан Хэньхуэй заверил, что Китай выступает за мирное урегулирование конфликта и не поставлял оружие ни одной из сторон. Комментируя призывы ряда стран воздержаться от поддержки России, дипломат подчеркнул, что "Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него".

В феврале Китай представил собственный план урегулирования ситуации на Украине из 12 пунктов. В документе содержатся, в частности, призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

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