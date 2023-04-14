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Шойгу примет министра обороны Китая в Москве

13:10
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Главы оборонных ведомств проведут переговоры

Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Ли Шанфу проведут переговоры в Москве в ходе официального визита китайского политика с 16 по 18 апреля. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказали в российском Минобороны.
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В ведомстве подчеркнули, что это будет первая зарубежная поездка Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

Шойгу и Ли Шанфу будут обсуждать перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также вопросы глобальной и региональной безопасности, сообщает "Интерфакс".

В марте Министерство обороны КНР сообщало, что китайская армия готова сотрудничать с Вооруженными силами России для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации. В ведомстве отметили, что сотрудничество армий России и Китая будет способствовать дальнейшему росту взаимного доверия в военной сфере.

После этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия Китая должна проводить более активную подготовку к реальным боевым действиям.

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