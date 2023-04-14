Москвичей предупредили о риске двухнедельного похолодания в мае

В переменчивости весенней погоды нет ничего необычного, отметил эксперт

В мае в столичный регион может прийти так называемое возвратное похолодание. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

Как отметил эксперт, весной и осенью погода обычно переменчивая за счет смены циркуляции с зимней на летнюю — в этом ничего необычного нет, поэтому в мае можно ожидать похолодание.

Как осенью все ожидают бабьего лета, так и весной случается возвратное похолодание, заявил Семенов. Он объяснил, что, как правило, это случается на фоне потепления возврат аномально прохладной погоды на пару недель, сообщает АГН "Москва".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что с 14 апреля в столичном регионе прогнозируется не больше десяти градусов выше нуля в течение дня, а по области до плюс 12 градусов. В субботу сохранится такая же температура, а в воскресенье будет теплее — до 15 градусов. В целом температурные показатели вернутся к климатической норме.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"