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Стало известно, в каком храме Путин встретит Пасху

13:04
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Президент посетит богослужение

Президент России Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства старается не нарушать традиции и встречает Пасху в храме.

В прошлом году Путин также посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2023 году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. По традиции около полуночи в церквях совершают крестный ход, после чего проходит торжественное богослужение.

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Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
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