Жители Москвы активно интересуются деталями заключения контрактов на военную службу

Об этом рассказали волонтеры

Москвичи активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказали волонтеры, которые помогают горожанам больше узнать о контрактной службе и раздают соответствующие буклеты около станций метро.

Как отметила волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества "STOлица" Екатерина Черемисскина, которая консультирует жителей столицы около станции метро "Кузьминки", жители Москвы достаточно положительно реагируют на данную акцию: подходят, задают вопросы и берут буклеты.

Москвичи, которые подходят к волонтерам, интересуются вещевым обеспечением, задают вопросы о том, куда можно обратиться для того, чтобы пройти собеседование и попытаться заключить контракт на военную службу, какие документы для этого необходимы.

Волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества "STOлица" Кирилл Мокрушин, который отвечает на вопросы москвичей около станции метро "Рязанский проспект", рассказал, что люди максимально положительно настроены на эту акцию.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

4 апреля заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Ранее журналист Роман Бабаян высоко оценил рекламно-информационную кампанию контрактной службы в Москве. Он отметил ее наглядность и информативность, подчеркнув, что такая реклама "практически охватила весь город, огромный наш город". Кроме того, размещено большое число публикаций в социальных сетях с разъяснением, как можно подписать контракт с Минобороны и что получит человек, который его подпишет.

В России также продолжается весенний призыв на военную службу, он проходит с 1 апреля по 15 июля. Вооруженные силы страны пополнят 147 тысяч новобранцев, при этом ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции, подчеркивали в Министерстве обороны.

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