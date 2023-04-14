На Троекуровском кладбище открыли памятник журналисту Анатолию Лысенко

Он принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр"

В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Анатолию Лысенко. Сегодня известному журналисту исполнилось бы 86 лет.

На церемонии собрались близкие, друзья, коллеги.

Анатолий Григорьевич был значимой фигурой в истории отечественного телевидения. В профессию пришел в середине 50-х. Один из создателей легендарной программы "Взгляд", которая изменила лицо советской тележурналистики и оказала влияние на общественно-политическую обстановку в стране.

Анатолий Лысенко руководил холдингом ВГТРК, принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", а с 2012 года занимал пост генерального директора ОТР.

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