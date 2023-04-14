Как будет выглядеть станция метро "Потапово" Сокольнической линии

Там уже смонтировано сложнейшее инженерное оборудование

В Новой Москве активные строительные работы идут на будущей станции метро "Потапово" Сокольнической линии. Уже готовы основные конструкции, начинается отделка и установка инженерных систем. "Потапово" - первая наземная станция, где применяется совершено новая технология. В чем её особенность?

Новая станция метро "Потапово" в Новой Москве строится по принципиально новой технологии - это будет первая отапливаемая наземная станция. Для этого устанавливают больше вентиляционного оборудования - это увеличит подачу тёплого воздуха.

"Это будет одна из станций, где будет выполняться система отопления, поддержания климата. Работы выполняются в графике. К концу года планируем завершить работы", - сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Сейчас на станции уже смонтировано сложнейшее инженерное оборудование. "В данном помещении преобразуется напряжение 10 кВт в номинал 0,4 кВт и подаётся на инженерные системы", - отметил Алексей Сакович, главный специалист компании генерального подрядчика.

Станция будет большая и светлая: с плавными формами из металла и стекла. Главный мотив архитектурного решения - движение, которое показывает, как Москва историческая переходит в Новую Москву. В центре станции будет скульптура Даши Намдакова - всемирно известного художника в стиле минимализм.

"Станция "Потапово" Сокольнической линии - это логическое развитие всего, что делается в Новой Москве - тех тенденций и той структуры, которая там строится. Она начала строиться с инфраструктуры, с транспортных объектов", - пояснил Сергей Глубокин, заместитель начальника управления архитектурного совета.

К 2025 году вокруг "Потапово" образуется новый район - почти полтора миллиона квадратных метров жилья и миллион - социальных и коммерческих объектов.

"Станция рассчитана на проходимость 8 тысяч человек в утренний час пик. Здесь будут построены дублёры. Станция зажата между основным ходом автомагистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" и эстакадой "Коммунарка-Ямонтово" и эстакадой "Улица Александры Монаховой", - сообщил Олег Державин, заместитель управляющего проектом.

Продление Сокольнической ветки улучшит транспортное сообщение Южного Бутова и Новомосковского округа, а также новых кварталов Коммунарки - а это уже сейчас около 70 тысяч человек.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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