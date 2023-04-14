Самый вкусный фестиваль сезона: в Москве готовят "Пасхальный дар"

Сотни ярких инсталляций на 25 площадках по всему городу

С цукатами, в глазури и с изюмом. В пекарнях при храмах - жаркая пора. Все готовятся к православному празднику Пасхе. Позади Великий пост. Заканчивается и Страстная неделя. Поэтому куличи стараются сделать максимально вкусными, чтобы наградить верующих за дни аскезы.

"Этот кулич, который мы делаем, там очень много яиц, масла. То есть все натуральные ингредиенты. Есть определенный рецепт, который мы уже транслируем из года в год, который нравится прихожанам", - говорит Валентин Максимов, управляющий пекарней Николо-Угрешского монастыря.

Уже завтра куличи и окрашенные яйца верующие понесут освящать в храмы. Несмотря на активное строительство, уже в этом году частично в празднике будет задействован и возводящийся храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы на пересечении Березовой аллеи и Сельскохозяйственной улицы на северо-востоке Москвы.

"Он является двухэтажным. Здесь есть нижний храм и верхний храм. Каждый из храмов позволяет принять до 650 прихожан", - рассказал Андрей Квык, начальник управления по проектированию гражданских объектов компании-застройщика.

Заканчивается подготовка и городских праздничных площадок. Уже завтра в столице стартует восьмой сезон благотворительного фестиваля "Пасхальный дар". Гостей ждут различные мастер-классы, лектории и выставки.

"В Куркине и Зеленограде научат создавать авторские пасхальные картины. В Кузьминках - букеты из живых цветов и украшения из вербы. На Матвеевской, Митинской, Вешняковской улицах покажут, как мастерить поделки из экоматериалов. А на Ореховом бульваре и в Парке Горького гости узнают о традициях оформления пасхальных витрин, вывесок известных магазинов и шоколадных фабрик в России 19 века", - рассказал Павел Гусев, представитель оргкомитета фестиваля "Пасхальный дар".

В программе фестиваля также много благотворительных мероприятий. Волонтеры организуют выставку животных из приютов. Поэтому на площадках можно будет найти себе верного четвероного друга. А еще любой гость может стать участником спецпроекта "Дари и получай". Для этого нужно принести на фестиваль уже ненужные, но хорошие вещи, а взамен забрать что-то себе. Это могут быть книги, одежда, посуда и другие вещи.

Екатерина Гоголева, Сергей Ким, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр"

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