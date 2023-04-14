Юмор и драма: в театре имени Пушкина покажут "Зойкину квартиру"

Мир, построенный на отдельной жилплощади, сталкиваясь с реальностью, становится почти инфернальным

Снаружи - идеальная архитектура, внутри - полностью нарушенная геометрия. "Зойкина квартира" превращает сцену театра имени Пушкина в потустороннее пространство с необычными гостями.

Режиссер спектакля Евгений Писарев признается: он сам не ожидал, что булгаковская атмосфера в декорациях так сильно повлияет на подготовку спектакля.

"Это и потолок, который поехал, будет у нас таким образом как-то двигаться. И пол, с которого люди скатываются. Это работает на пьесу! А вот на артистов пока не очень работает", - говорит он.

Хорошо, что до премьеры - еще целый месяц. Есть время и на то, чтобы обитательницы Зойкиной квартиры научились ходить по наклонной плоскости на каблуках и чтобы зрителю доходчиво объяснить: эта версия знаменитой пьесы - не очередная вариация на тему Ильфа с Петровым или Зощенко. Это - чистой воды Михаил Афанасьевич, автор "Собачьего сердца" и "Мастера и Маргариты".

"Нам было важно подхватить все рассыпанные зернышки чертовщины, мистики. Чуть-чуть приподняться над бытовой реальностью того, что там происходит", - отмечает Александра Урсуляк, исполнительница роли Зои Денисовны Пельц.

Никакой мистики во время репетиций пока не наблюдалось, признаются актёры. Как сто лет назад во время премьеры зал хохотал, а на сцене исполнители главных ролей всхлипывали от смеха, так и сейчас остроумие Булгакова восхищает. Но за ним кроется не столько забавная история из газетной хроники времен НЭПа о замаскированном под элитное ателье гнезде разврата, сколько трагифарс о несостоявшейся жизни. И потерянной любви.

Спектакль обещают музыкальный, да еще и танцевальный. Но уже сейчас понятно - он будет невероятно красивый. Вдохновлённый нуаром и черно-белым кино.

"При том, что это еще и такая уголовно-криминальная драма, я подумал: а что, если бы Хичкок поставил в театре "Зойкину квартиру"? Поэтому я двинулся в сторону нуара, поэтому у нас цвета практически не будет", - объяснил Писарев.

Театр имени Пушкина верен себе. Постановки становятся событием задолго до премьеры. На выставке, посвященной "Зойкиной квартире" и организованной совместно с музеем Булгакова , уже сейчас сложно найти свободное место.

Кем на самом деле был Аметистов? Почему Зойкина квартира стала местом разбитых сердец? Все ответы - на премьере.

Ольга Стрельцова, Андрей Алексеев, "ТВ Центр"

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