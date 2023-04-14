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В Музее Востока открылась выставка африканской школы Пото-Пото

15:11
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Более 60 работ, выполненные ведущими мастерами

Почувствовать цвет Африки можно сейчас в Музее Востока. Там открылась, пожалуй, самая жаркая выставка этой весны.

Экспрессия и цвет - вот, что притягивает в этих полотнах и керамике. Более 60 работ, выполненные ведущими мастерами художественной школы Пото-Пото, известной далеко за пределами родного Конго.

Никаких строгих академических правил - ученики сами выбирали сюжеты и, движимые лишь собственным вдохновением и природным чутьем прекрасного, создавали шедевры. Бытовые сцены и религиозные образы, национальные мотивы и почти забытые легенды с помощью акварели и гуаши превращались в особый мир, полный и очень ярких эмоций.

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Выставка "Африка. Чувство цвета"
Выставка "Африка. Чувство цвета"
Выставка "Африка. Чувство цвета"
Выставка "Африка. Чувство цвета"
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