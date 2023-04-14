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Песков не увидел ничего необычного в проверке ТОФ

13:45
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Флот поднят по тревоге для проверки боеготовности

Внезапная проверка на Тихоокеанском флоте (ТОФ) — это лишь продолжение обычной практики поддержания боеготовности Вооруженных сил России. Такое заявление сделал в пятницу, 14 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шойгу рассказал о внезапной проверке Тихоокеанского флота

Официальный представитель Кремля напомнил, что в последние годы такие проверки постоянно проводились, эта практика сохраняется.

При этом Песков опроверг наличие связи между проверкой боеготовности ТОФ и информацией о намерениях НАТО расширить свое влияние в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что речь идет о рутинной подготовке российской армии, причем глава государства не планирует принимать в ней участие, сообщает "Интерфакс".

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в ходе проверки ТОФ поручено взять на отдельный контроль боевую устойчивость стратегических подлодок и готовность к применению оружия. Для проверки создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии.

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