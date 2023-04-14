Путин вынес на обсуждение Совбеза вопросы информационной безопасности

Президент регулярно проводит совещания с Советом безопасности

Президент России Владимир Путин в пятницу, 14 апреля, проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

В совещании приняли участие глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

В ходе заседания Владимир Путин предложил обсудить вопросы обеспечения информационной безопасности России, а также другие актуальные темы, сообщает пресс-служба Кремля.

13 апреля в Федеральной службе безопасности России рассказали, что США и другие страны НАТО используют Украину для проведения массированных информационных цифровых атак против России. С начала 2022 года было зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, однако своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий.

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