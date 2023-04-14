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Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт против России

13:53
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Москва не расслабляется

Страны Запада не дадут спокойно жить соседям России.
Лавров рассказал об "истинных целях" Запада

Москве понятно, какие методы использует Запад, и российская сторона все учитывает в своем военно-политическом и дипломатическом планировании, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Совокупность этих факторов не дает никому расслабляться, мы и не расслабляемся, мы все это видим и все учитываем", - сказал он.

В частности, Запад пытался открыть "второй фронт" в Молдавии и Грузии, передает РИА Новости. Нельзя забывать, что достаточно большой военный контингент размещен в Польше, на границе с Белоруссией, напомнил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что цель Запада - не позволить России и Украине сотрудничать и жить вместе на благо наших народов.

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