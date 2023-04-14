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Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в медучреждениях столицы

14:17
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Это помогает создать комфортный эмоциональный фон для пациентов

Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" к концу 2023 года будут работать администраторами во всех поликлиниках Москвы. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Как напомнил градоначальник в своем Telegram-канале, в 2020 году в Москве стартовал проект "Мой администратор". Тогда впервые сотрудники офисов "Мои документы" стали помогать в медицинских учреждениях. В 2022 году проект расширили на всю сеть взрослых поликлиник, а также детских, в которых завершился капитальный ремонт.

Администраторы — первые, кто встречают посетителей поликлиник, помогают им распечатать талон, уточнить графики приема врачей и решить любые возникающие вопросы. Это создает положительный настрой и комфортный эмоциональный фон, что так необходимо пациентам, добавил Сергей Собянин.

Перед началом работы в поликлиниках сотрудники проходят специальную подготовку в Академии искреннего сервиса. Уже свыше 1,5 тысячи администраторов офисов "Мои документы" работают в 230 медицинских учреждениях.

В столице также расширяют возможности получения высокотехнологичной медицинской помощи. К началу 2023 года удалось включить в эту программу 45 стационаров Москвы. Число профилей ВМП в городе выросло с 6 до 21 направления. Число пролеченных с применением высокотехнологичной медпомощи пациентов удалось увеличить в 50 раз: с 2 тысяч до более 100 тысяч человек ежегодно.

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Администратор в столичной поликлинике
Администратор в столичной поликлинике
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