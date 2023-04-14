Мишустин заявил об открытости России для инвесторов

Страна не собирается изолироваться, несмотря на санкции

Глава правительства Михаил Мишустин в пятницу, 14 апреля, выступил на совместном заседании коллегий министерств финансов и экономического развития. Премьер-министр отметил, что с основными вызовами в экономике страна справилась, а со второй половины 2022 года даже удалось постепенно вернуть экономику на траекторию роста.

Мишустин предупредил, что давление на Россию вряд ли ослабнет, поэтому финансовую стабильность нужно сохранить. С учетом этого правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику.

В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал, указал глава правительства.

Несмотря на попытки недружественных стран сдержать развитие России, мы остаемся открытыми, в том числе для инвесторов и участников глобальной торговли, цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин отмечал, что экономика России не просто выстояла, но выходит на траекторию стабильного развития, уже в 2024 году должна полностью адаптироваться к санкционному давлению.

Российский лидер Владимир Путин, обращаясь к предпринимателям, на фоне санкций покинувшим Россию, заявил, что "образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой". Люди, которые вовремя этого не поняли, рассматривали Россию лишь только как источник заработка, а жить планировали в основном за рубежом. В итоге у них "отняли даже законно заработанные средства".

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