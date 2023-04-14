США начали выдачу виз делегации во главе с Лавровым

Для участия в СБ ООН

США начали выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН.

Заседание запланировано на конец апреля, заявили в пятницу в МИД России. При этом российские журналисты еще не начали получать визы.

"Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации", - добавили в МИД (цитата по ТАСС).

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что выдача виз - обязанность США и они должны это сделать.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. В предыдущий раз Москва находилась на посту председателя СБ ООН в феврале 2022 года. Страны Запада и СМИ выражают обеспокоенность тем, что Москва может "использовать председательство в своих целях".

"Сомнительные правовые основания для членства России, в сочетании с ее ограниченной политической, дипломатической и экономической мощью, вызывают вопросы", - написала в середине марта газета Time.

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