Православные в Страстную пятницу вспоминают распятие Христа

А завтра - понесут в храмы на освящение куличи и крашеные яйца

У православных христиан сегодня - самый скорбный день в году. В страстную, или Великую, пятницу церковь вспоминает страдания, распятие и погребение Иисуса.

В столичном храме Христа Спасителя вечерню с выносом святой плащаницы совершает в эти минуты патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Завтра по традиции православные понесут в храмы на освящение куличи и крашеные яйца. А около полуночи радостно встретят светлый праздник Пасхи.

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