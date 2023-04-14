ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Православные в Страстную пятницу вспоминают распятие Христа

14:26
  • пятница
  • 14 апреля 2023

А завтра - понесут в храмы на освящение куличи и крашеные яйца

У православных христиан сегодня - самый скорбный день в году. В страстную, или Великую, пятницу церковь вспоминает страдания, распятие и погребение Иисуса.

В столичном храме Христа Спасителя вечерню с выносом святой плащаницы совершает в эти минуты патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Завтра по традиции православные понесут в храмы на освящение куличи и крашеные яйца. А около полуночи радостно встретят светлый праздник Пасхи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вечерня с выносом плащаницы спасителя в храме Христа Спасителя
Вечерня с выносом плащаницы спасителя в храме Христа Спасителя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.