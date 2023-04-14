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Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году

15:00
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Ведомство ожидает ее замедления

Уровень инфляции в России по итогам 2023 года может составить 5,3%, а не 5,5%, как прогнозировалось ранее. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал российский министр экономического развития Максим Решетников.
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Как пояснил глава Минэкономразвития, прогнозируемый уровень инфляции снижен благодаря тому, что в 2023 году не будут индексировать тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг — ее провели 1 декабря 2022 года.

Кроме того, в 2022 году российские аграрии собрали хороший урожай, а Министерство сельского хозяйства уже дает позитивные оценки на текущий год, цитирует Решетникова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что положительные тенденции в российской экономике укрепляются, экономическая активность в стране продолжает повышаться. Инфляция в России впервые за долгое время оказалась ниже целевого ориентира Центробанка, опустившись до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%.

При этом заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин отмечал, что годовая инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года опустилась ниже целевого показателя в 4%.

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