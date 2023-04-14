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Работающую в Швеции россиянку заподозрили в шпионаже

14:53
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Она задержана

В Швеции полиция Гетеборга задержала гражданку России по подозрению шпионаже.

Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил шведский канал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники. Известно, что россиянка работала на нефтеперерабатывающем заводе Preem.

Полиция города подтвердила информацию о задержании, но отказалась о предоставления подробностей, ссылаясь на конфиденциальность.

В связи с задержанием россиянки были допрошены несколько человек, проведены обыски.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам проявлять особую осторожность, планируя поездки в недружественные страны.

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