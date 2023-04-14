Работающую в Швеции россиянку заподозрили в шпионаже

Она задержана
В Швеции полиция Гетеборга задержала гражданку России по подозрению шпионаже.
Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил шведский канал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники. Известно, что россиянка работала на нефтеперерабатывающем заводе Preem.
Полиция города подтвердила информацию о задержании, но отказалась о предоставления подробностей, ссылаясь на конфиденциальность.
В связи с задержанием россиянки были допрошены несколько человек, проведены обыски.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам проявлять особую осторожность, планируя поездки в недружественные страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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