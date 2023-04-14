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Москва ответит на высылку российских дипломатов из Осло

15:40
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата

Российская сторона не оставит без внимания действия властей Норвегии в отношении сотрудников посольства России в Осло. Такое заявление в пятницу, 14 апреля, сделало российское Министерство иностранных дел.

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Внешнеполитическое ведомство отреагировало на утверждение МИД Норвегии о том, что пятнадцать российских дипломатов должны покинуть Осло в связи с подозрением в шпионаже. Норвежские власти заявили, что "офицеры разведки", как они назвали сотрудников российского посольства, должны покинуть страну в ближайшее время.

Вслед за этим руководитель контрразведывательного подразделения полицейской службы безопасности Норвегии Ингер Хаугланн заявил, что Россия использует свои консульства и посольства для ведения сигнальной разведки, причем у Осло "нет оснований полагать, что в Норвегии они занимаются этим в меньшей степени, чем в других странах", сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Норвегию в умышленном нагнетании враждебности против России, подчеркнув, что конкретных претензий в адрес российских дипломатов не было, однако норвежские средства массовой информации организовали фейковую кампанию по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности".

Захарова сочла несомненным то, что такие вбросы с подачи властей и спецслужб Норвегии, а также под воздействием извне являлись заранее спланированной акцией для дополнительного обострения отношений с Россией, сообщается на официальном сайте МИД России.

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