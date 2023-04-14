Киев должен сесть за стол переговоров

Вашингтон совершает ошибку, раздувая ожидания властей в Киеве. Госсекретарь США Энтони Блинкен намекает на поддержку устремлений украинского руководства "любой ценой" вернуть Крым. Однако у США нет причин финансировать такой курс, убежден экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Бэндоу убежден, что границы Украины и военный статус страны не должны волновать США. Это касается и планов Киева по возвращению территории Крыма военным путем – Вашингтону надо "усмирить" украинский режим.

"Вашингтону следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы", - пишет Бэндоу в статье для American Conservative.

Бывший помощник Рейгана подчеркивает, что США ведут войну в Европе. По его словам, к счастью, американцы там не гибнут (по крайней мере, Белый дом этого официально не признает) – но Вашингтон демонстративно убивает русских. Администрация Байдена ведет крупномасштабную прокси-войну, к тому же против государства, обладающего ядерным оружием. Бэндоу подчеркивает, что конфликт на Украине спровоцирован ошибочными действиями Запада в отношении Москвы после окончания холодной войны. И сейчас приоритетом Вашингтона должна быть не эскалация этого конфликта, а предотвращение риска ядерного Армагеддона.

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