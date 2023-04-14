В кабмине спрогнозировали рост реальных зарплат россиян

Прогноз улучшен в сравнении с осенью 2022 года

Министерство экономического развития России ожидает увеличения реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат — на 5,4%. Об этом в ведомстве рассказали в пятницу, 14 апреля.

Как уточнили в Минэкономразвития, в 2024-2025 годах прогнозируется увеличение реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году — на 2,7%.

Для реальных зарплат россиян показатели, по оценкам ведомства, могут составить 2,8% в 2024-2025 годах и 2,5% — в 2026 году, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что реальная зарплата россиян в 2023 году должна вырасти на 3-5%. Увеличение реальных доходов граждан, по словам главы государства, это "вопрос самый ключевой", а решение этого вопроса для российских властей является задачей номер один.

При этом в ходе опроса выяснилось, что среднестатистический россиянин почувствует себя счастливым, получая в месяц 195 тысяч рублей.

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