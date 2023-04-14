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Минобороны представило свежие данные о потерях ВСУ

15:46
  • пятница
  • 14 апреля 2023

На донецком направлении Киев потерял до 340 военных

Минобороны России представило свежие данные о ходе проведения специальной военной операции.
Российские войска выдавливают боевиков из укрепрайонов среди многоэтажек Артемовска

Так, на донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" ведут интенсивные боевые действия по овладению кварталами в западных районах Артемовска.

На донецком направлении Киев за сутки потерял до 340 военных, шесть бронемашин и гаубицу. Также Киев потерял до 40 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих", - сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.

Там добавили, что на купянском и краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла порядка 140 военнослужащих.

Накануне Минобороны сообщало, что российские военные продолжают вытеснять противника из Артемовска. В районе города самолеты воздушно-космических сил совершили 12 вылетов.

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