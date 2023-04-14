Волонтеры: Москвичи активно интересуются информацией об отборе на военную службу по контракту

Жители Москвы положительно реагируют на данную акцию

Жители столицы активно интересуются деталями заключения контрактов на военную службу. Об этом рассказали волонтеры, которые помогают горожанам получить информацию о контрактной службе.

По словам волонтеров, москвичи узнают, куда можно обратиться, чтобы пройти собеседование и попытаться заключить контракт на военную службу, а также какие документы для этого нужны.

"Жители Москвы достаточно положительно реагируют на данную акцию. Подходят, задают вопросы и берут наши буклеты", - рассказала волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества "STOлица" Екатерина Черемисскина.

Волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества "STOлица" Кирилл Мокрушин рассказал, что горожане максимально положительно настроены на эту акцию.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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