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Узбекистан назвал Россию ближайшим союзником стран Центральной Азии

16:00
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Взаимодействие Москвы и Ташкента расширяется

Россия является для стран Центральной Азии самым близким партнером и союзником. Об этом в пятницу рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
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Дипломат подчеркнул особенное значение взаимопонимания между государствами региона и Россией на фоне обострения многочисленных угроз и вызовов.

Саидов отметил, что Москва и Ташкент существенно расширили взаимодействие в политике, экономике, торговле, а также в инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Узбекистан и Россия всегда были вместе и остаются надежными союзниками и стратегическими партнерами, цитирует политика ТАСС.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что "старый друг лучше новых двух". Он рассказал, что Российская Федерация считает Казахстан своим стратегическим партнером, а также призвал искать новые точки соприкосновения, чтобы отношения развивались, тем более "мир сегодня испытывает много вызовов".

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