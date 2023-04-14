Мишустин потребовал нарастить производство отечественных товаров

Премьер уверен, что Россия добьется финансового суверенитета
Российская промышленность может выпускать все. Надо наращивать производство российских товаров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Где у нас есть своя компетенция, нужно обязательно наращивать производство в России. Можем мы сделать все. Нужно очень серьезно на этом сосредоточиться", - сказал премьер на расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.
Также глава правительства призвал добиваться финансового суверенитета России. Мишустин убежден, что страна это сделает. Благодаря совместным усилиям укрепится устойчивость экономики, возрастет благосостояние россиян, приводит слова премьера РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"