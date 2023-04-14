Собянин: Строительство метро от "Селигерской" до "Физтеха" вышло на финишную прямую

Мэр обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки метро

Строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро на севере Москвы вышло на финальную стадию. Сегодня ход работ на станции "Физтех" проинспектировал мэр Сергей Собянин. На новом отрезке салатовой ветки протяженностью около 6 километров сейчас продолжают монтировать оборудование. Открытие станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" запланировано уже в этом году. Это улучшит транспортную доступность жителям пяти районов мегаполиса и подмосковного Долгопрудного.

Активная стройка не прекращается ни днём, ни ночью. На поверхности работает габаритная техника, под землёй после проходки тоннеля строители возводят платформу и монтируют оборудование.

Сама станция будет выполнена в светлых тонах, без привычных колонн. Сводчатый потолок даст объём, подчеркнёт пространство. Современная, функциональная станция. Строительство от "Селигерской" до "Физтеха" вышло на финишную прямую. Проинспектировать ход работ приехал мэр Москвы.

"Протяженность Люблинско-Дмитровской линии метро вообще удвоится: уже построено девять новых станций и сейчас идет строительство еще трех. Мы выйдем за МКАД и придём сюда, в район Северный. Здесь около 50 тысяч человек, которые получат метро в шаговой доступности", - рассказал Собянин.

Шестикилометровый подземный отрезок пути Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до конечной, "Физтех", начали строить 4 года назад. В его составе три станции - "Яхромская", "Лианозово", "Физтех" – севернее бульвара Академика Ландау. Новый участок подземки сделает центр города ближе для жителей района Северный и подмосковного Долгопрудного. Открытия метро ждут с нетерпением.

Район активно развивается: не так давно построен крупный технопарк, реконструированы станции МЦД-1 и Дмитровское шоссе. Для комфортной жизни и удобства передвижения не хватает метро.

"Общая готовность приблизительно 60-70 процентов. На тех двух станциях уже приступили к монтажу и оборудованию... здесь завершили монолитные работы практически", - сообщил Сергей Жуков, генеральный директор АО "Мосметрострой".

"Желательно осенью закончить уже работы все. Заранее сделать благоустройство: пешеходные переходы, ту сторону шоссе. Ну и коллеги должны закончить транспортную историю - строительство новой дороги для того, чтобы обеспечить транспортную доступность к метро со всего района", - отметил Собянин.

Новые станции облегчат жизнь и тем, кто работает в соседних районах - Бескудникове, Восточном Дегунине, Лианозове. Разгрузится серая линия, снизится интенсивность движения по Дмитровскому шоссе.

Анастасия Мартынова, Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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