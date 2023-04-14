Директора спецшколы на Урале отстранили после громкого скандала

Продолжается проверка из-за сообщений о насилии над учениками

Следователи Екатеринбурга разбираются в резонансном деле о насилии над детьми. В городе распространилась информация о том, что в местной спецшколе проводят так называемые "товарищеские суды". Процессы показательные, наказания жесткие - часто старшие воспитанники насилуют младших. И всё это с подачи как минимум одного преподавателя.

За высоким сплошным забором - с улицы ничего не видно, отнюдь не колония - спецшкола для несовершеннолетних. Номер 124. Чтобы попасть сюда, надо, конечно, постараться. Преступление - чаще всего кражи, постановка на учёт в отделе по делам несовершеннолетних, суд и спецшкола. Максимум - на три года. По имеющейся информации, сейчас здесь числятся 16 подростков. Здесь и живут, и учатся. Учреждение закрытого типа. Контингент, конечно, сложный и зачастую педагоги прибегают к наказаниям. В том числе через так называемый "товарищеский суд", рассказали сами воспитанники.

Директор спецшколы сейчас отстранена от своих обязанностей. Другие сотрудники ситуацию не комментируют. В министерстве образования все в шоке и готовы оказывать помощь следствию. Чиновники уверяют: никто и никогда даже не догадывался, что творилось за высоким металлическим забором.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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