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Алёна Яковлева высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу

16:09
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Единый пункт отбора начал работать в столице 3 апреля

Народная артистка России Алена Яковлева посетила столичный пункт отбора на контрактную службу, который расположен на улице Яблочкова. Она высоко оценила организацию его работы.

По ее словам, работники культуры должны поддерживать и поднимать дух граждан, которые идут на военную службу по контракту.

"Я всегда говорю, мы люди культуры являемся бойцами идеологического фронта - я всегда это повторяю - мы обязаны поддерживать свою страну, свой народ, и в такой тяжелейшей ситуации, когда идет война, а она идет, то мы просто обязаны поднимать дух наших людей, которые выразили свое желание пойти защищать страну. Поэтому я всегда откликаюсь на такие вещи", - сказала Алена Яковлева.

По слова артистки, "осознание того, что мы сейчас делаем, придет, наверное, несколько позднее". "Сейчас мы выполняем свой абсолютный долг, то, что мы должны делать, что мы обязаны делать, что воздастся в следующем поколении", - добавила Алена Яковлева.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
Алена Яковлева
Алена Яковлева
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