Это случится, если начнется война НАТО с Россией

Польский премьер Матеуш Моравецкий получил свою порцию критики от Дмитрия Медведева. Заместитель председателя Совета Безопасности России прокомментировал высказывание "умственно отсталого" политика: тот недавно заявил, что Украина имеет право на "удары по России". Кроме того, Моравецкий не переживает в отношении войны России с НАТО, так как "Москва проиграет".

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером", — написал Медведев в Twitter.

Пост зампреда Совбеза опубликован не только на английском, он продублирован текстом на польском. Премьер Польши Моравецкий известен крайней русофобией. В частности, он заявлял, что поражение России – смысл существования Пи и всей Европы.

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