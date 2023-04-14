ВСУ бросают в Артемовск необученных солдат

Последние данные о ситуации в городе

Более 80% Артёмовска, включая все административные центры, фабрики, и заводы находятся под контролем российских сил. А немецкий "Бильд" пишет, что украинские военные не понимают, зачем сражаются в Бахмуте, это украинское название Артёмовска. Количество убитых и раненых ВСУ-шников с начала апреля превышает объём получаемых подкреплений. По мере наступления наших сил на Артёмовск с флангов всё больше украинских резервов уничтожается на дорогах между Часовым Яром и западными кварталами Артёмовска, и сейчас военные эксперты уверены - группировка ВСУ совсем скоро окажется перед выбором - вести бои до исчерпания боекомплекта или потратить остатки вооружения на прорыв и отступление из города.

Выйти из Артемовска для бойцов ВСУ – большая удача. Украинские подразделения зажаты в западной части. Но продолжают сопротивляться. Бои идут за каждый дом.

Вот так выглядит территория отбитого стадиона "Металлург" (см. видео). Настоящая крепость. Каждое окно – огневая точка. То же самое в жилых домах, которые украинцы минируют и взрывают при отступлении, стараясь заманить в эту ловушку российских солдат.

Прямо под многоэтажными жилыми зданиями украинские войска прячут танки и другую бронетехнику. При этом на территории, подконтрольной ВСУ, до сих пор остаются мирные жители, которых ВСУ используют как живой щит.

Штурмовики продолжают зачистку городских кварталов. Решающая битва впереди, но местные власти уже планируют восстановление мирной жизни.

"Есть понимание, что с этим делать, есть понимание, что город будет восстановлен, город будет обновлен. Как показывает практика, даже по тому же Мариуполю, где работа кипит – город становится еще лучше", - отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Все попытки деблокировать украинскую группировку – с севера и юга - отбивают наши десантники. Бойцы ВСУ уже не верят в возможность удержать Артемовск, пишет немецкое издание "Бильд". Многие сдаются целыми подразделениями.

Только на артемовском направлении наша группировка уничтожила более 40 тысяч человек. Катастрофические потери уже не скрыть. Хотя в Киеве все еще пытаются. В Верховной Раде даже зарегистрировали законопроект о запрете фото и видеосъёмок на кладбищах. Видимо, чтобы новобранцев не отпугивать. Их и так приходится тащить на фронт силой. Многие даже не проходят подготовку – сразу на передовую.

Правда, многие до фронта и не доезжают. Вот уничтоженный палаточный лагерь во Львовской области. Подготовку военнослужащих прервала российская крылатая ракета. Чтобы закрывать бреши в обороне, Киев перебрасывает на передовую резервы, которые планировалось использовать при контрнаступлении. Новые подразделения собираются создавать из полицейских.

Большое контрнаступление, о котором в Киеве грезят не один месяц, вновь откладывается. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Hill расплывчато заявил уже про летнюю компанию. Среди основных причин: непогода и нехватка боеприпасов. В военном ведомстве США парируют.

"Они уже обладают значительной частью возможностей, необходимых для дальнейшего успеха. Мы подготовили огромное количество военнослужащих. Мы предоставили значительное количество оружия. Только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Впрочем, причина может быть куда банальнее – коррупция. В очередном расследовании Сеймур Херш рассказал, что Зеленский и его окружение только за прошлый год незаконно присвоили себе порядка 400 миллионов долларов, переданных Киеву для закупки топлива. И это лишь вершина айсберга. По данным американского журналиста, украинские министерства создавали подставные компании для получения откатов. Разбираться с жадностью высокопоставленных генералов и чиновников якобы отправили главу ЦРУ Уильяма Бернса.

Единственная возможность для Киева скрыть истинные масштабы хищений – списать все на контрнаступление. Вопрос, как его подготовить. Скрытно точно не получится. На Донбассе и в Запорожской области нет густых лесов и больших промзон на линии фронта. А значит любое значительное скопление сил противника будет обнаружено разведкой. На этих кадрах – поражение украинской техники нашими "Ланцетами". Барражирующие боеприпасы могут действовать на дистанции в 60 километров и уже вынудили артиллерию ВСУ работать на предельной дальности, а значит с минимальной точностью.

Россия при этом наращивает не только давление на фронте, но и производственные мощности в тылу. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу побывал у тульских оружейников. На предприятиях в серийное производство уже запущены новые и перспективные образцы вооружения и военной техники.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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