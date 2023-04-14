Зеленский решил продать часть Украины полякам: причины и последствия

Поляки выжидают нужный момент, чтобы расширить свое влияние

Одна из самых бурно обсуждаемых тем недели - пообещал ли Владимир Зеленский Польше западные территории Украины в обмен на помощь при осуществлении контрнаступления. Об этом по итогам поездки украинского президента к польскому написал автор портала NDP Марик Галась. В принципе, к тому, что Варшава вернёт себе восточные Кресы, всё шло, да и говорили об этом с начала СВО, если даже не раньше. Но впервые слухи оформились в конкретику. И на самом деле главный вопрос - в чем будет заключаться эта помощь.

В Варшаве Зеленского принимали со всеми почестями, пытаясь внушить, какой он важный гость для поляков. Почетный караул. Крепкие объятия. Президенту Украины даже вручили высшую награду - орден Белого орла. Тут-то Зеленский и проговорился насчёт исторической границы между Польшей и Украиной, которой, по его словам, совсем скоро не будет.

"Я уверен, это встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ. Ни политических, ни экономических, ни, что очень важно – исторических", - заявил Зеленский.

Можно, конечно, предположить, что Зеленский имел в виду момент вступления в Евросоюз. Впрочем, польская пресса интерпретировала его слова иначе, вновь подняв тему западных областей Украины, которые ранее являлись территорией Польши. Авторы издания "Независимый польский журнал" утверждают, что ещё в феврале прошлого года, сразу после начала спецоперации, президент Анджей Дуда предлагал Зеленскому оформить сделку в обмен на безграничную помощь в войне. Тогда украинский лидер от ответа ушёл, взяв паузу. Теперь же, утверждают журналисты, ссылаясь на свои источники в руководстве Польши, ситуация изменилась.

"Может повториться история Варшавского договора 1920-го года, когда глава директории украинской народной республики Симон Петлюра продал западно-украинскую народную республику полякам за поддержку в борьбе с большевиками. Но в итоге это обернулось всё тем, что Польша частично восстановила свои территории Речи Посполитой первой, когда по итогам "рижского мира" поделила с РСФСР, БССР и УССР вот эти западные территории, так называемые "восточные кресы" в польской терминологии", - рассказал эксперт ИА "Регнум" Станислав Стремидловский.

В Киеве, конечно, скажут, что все это российская пропаганда. И ничего подобного даже не обсуждается. Вот только факты намекают на обратное. Да и глупо отрицать, что у польского руководства планы по экспроприации своих бывших территорий всегда были. А после начала конфликта Варшава едва не дала им ход, в чем как-то признался бывший глава МИДа Польши Радослав Сикорский:

"Правительство партии Права и Справедливость задумалось о разделе Украины. Я думаю, что в первые 10 дней войны был момент колебаний, когда никто из нас не знал, как будут развиваться события, что, возможно, Украина рухнет. Если бы не помощь Запада, результат мог бы быть разный".

Но это не значит, что Варшава отказалась от своего плана. Его детали хорошо известны и Службе внешней разведки России. Её глава Сергей Нарышкин неоднократно заявлял, что польская разведка уже активно готовит почву для захвата западных областей Украины, куда поляки, по данным СВР, собираются ввести войска под видом миротворческого контингента.

Украинцы, живущие во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, такому развитию событий будут только рады, наивно полагая, что они автоматически станут гражданами Польши и Евросоюза. То есть будут получать гораздо большие пенсии. Работать не мойщиками туалетов или сборщиками ягод, а на более серьезных высокооплачиваемых должностях. Да и на самой Западной Украине жизнь преобразится. И это действительно так. Вот только самим украинцам это вряд ли понравится. Потому как относится к ним, как к равным, поляки не будут. Там прекрасно помнят историю. Подвиги украинского героя Бандеры. И прочих нацистов, которым на Украине сейчас принято поклонятся. И поляки, конечно же, не забыли Волынь.

Да и с украинской державной мовой, которую сейчас насаждают везде и всюду, поляки церемониться не станут. В случае, если западные области Украины вновь перейдут под протекторат Польши, государственным языком украинский быть точно перестанет. В некоторых школах Львова, судя по сообщениям в родительском чате, уже начали разучивать польский гимн.

"Такое трепетное внимание к украинскому языку, которое демонстрирует наша страна, для Польши - это нонсенс. Так кого в этом случае должны больше бояться в Галиции. Польшу или Россию?" – говорит Станислав Стремидловский.

Углубившись в историю, найти ответ на этот вопрос не сложно. Однако Киев по-прежнему пытается видеть поляках союзников. Те же потирают руки, выжидая нужный момент, чтобы расширить свое влияние. Возродить в очередной раз Речь Посполиту, согласовав, конечно, это с Вашингтоном, для которого новая Польша - это некий противовес старой Европе, где, конечно, не одобрят такого усиления Варшавы.

"Представить, что западная Европа благосклонно отнесется к геополитическому переделу, когда Польша либо создаст это теоретическое польско-украинское государство, либо просто нагло аннексирует западную Украину. Так и все границы могут рухнуть. Между Францией и Германией. Между какими-то другими странами. Так что нет, я не думаю, западная Европа будет благосклонно смотреть на эти заигрывания", - отметил Станислав Стремидловский.

С другой стороны, а кто западноевропейские государства, утратившие самостоятельность, вообще собирается спрашивать. Если в США дадут команду полякам забирать западные области Украины, они их заберут. И ни Париж, ни Берлин этому не смогут помешать. Тут, правда, есть опасность ответа со стороны России. После чего может вмешаться НАТО, членом которого является Польша. С другой стороны - а зачем нам воевать за откровенно враждебные территории, которые потом годами придется зачищать от бандеровских недобитков, вопрошают некоторые эксперты. Вопросов сейчас действительно много.

Александр Панюшкин, Екатерина Симанович, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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