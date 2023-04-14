Лучшая контрразведка: как легендарный "Смерш" опередил свое время

Обстановка диктует необходимость вспоминать наработки контрразведки СССР

На неделе в России отметили 115-летие со дня рождения Виктора Семёновича Абакумова. Генерал-полковника, министра госбезопасности СССР, создателя и руководителя легендарного "Смерша" - главного управления контрразведки СССР. Успех "Смерша" в годы войны несомненен. Благодаря деятельности советских контрразведчиков многие планы немцев становились известны нашему командованию задолго до начала их реализации. Только в 43-м году в прифронтовой зоне удавалось отловить до 60% вражеских агентов, ближе к концу войны это число возросло до 80%. Многие историки считают, что Абакумов создал структуру, без которой мы вряд ли бы выиграли войну.

История Виктора Абакумова – яркий пример социального лифта в раннем СССР. Он родился в Москве в семье чернорабочего и швеи. Закончил четыре класса городского училища и несколько лет работал упаковщиком на фабриках. Карьера пошла в гору после вступления в комсомол, а затем и в партию. В начале 30-х годов Абакумова замечает ОГПУ-НКВД, а затем и лично Лаврентий Берия. В 31 год Виктор Абакумов уже возглавляет Ростовское управление наркомата внутренних дел.

"А в 41 году Берия делает его своим заместителем. Он тогда наркомом внутренних дел был. С началом войны у нас со стороны немецких оккупантов было заброшено много агентуры. И не было координации контрразведывательной работы на транспорте, в промышленности, в войсках. И было принято решение в 43 году создать общую структуру СМЕРШа, которую возглавил Виктор Семенович. И по совместительству он был заместителем наркома обороны. То есть заместителем Сталина. Он непосредственно докладывал напрямую ему, минуя даже Берию", - рассказал Валерий Бодряшов, ветеран УФСБ по Москве и Московской области.

Благодаря такому подходу удавалось сократить время на согласования и принятие решений. В борьбе спецслужб на войны скорость играла ключевую роль. Тем более, что СМЕРШ противостоял немецкому абверу – одной из самых эффективных разведок того времени. И противостоял успешно.

"На них был не только розыск неприятелей среди наших военнослужащих, а ведь они занимались и поиском агентуры в тылу врага. За три года до 46-го они выявили более 30 агентов вражеских в наших воинских подразделениях у нас в тылу. Порядка 6 тысяч террористов, 4000 диверсантов. Было заброшено в тыл врага до 3 тысяч наших агентов, которые были внедрены в немецкие воинские подразделения и несли дезинформацию. Проведено 183 радиоигры по дезинформации противника. То есть это был огромный вклад", - отметил Валерий Бодряшов.

Если в органы госбезопасности выбирали лучших бойцов, то в разведке и контрразведке оказывались лучшие из лучших. Работа была не только ответственная, но и крайне опасная. В среднем оперативник служил в СМЕРШе по три месяца – до ранения или гибели.

"Мы говорим про противодействие военным иностранным разведкам. Эта тема – она звучит и сегодня. Она звучит, мне кажется, еще с большей актуальностью в нашем мире во время информационной войны. И если мы вспомним подвиги солдат, младших офицеров, старших офицеров, которые служили в СМЕРШе, это же были люди, которые брали на себя командование, когда погибал командир. Это люди, которые сохраняли культурные ценности в тылу врага. Мы многого не знаем. И, я думаю, время еще покажет, время донесет до нас какие-то обрывки истории", - рассказала Елена Кутукова, полковник УФСБ по Москве и Московской области, директор Фонда сохранения будущего нации.

Одна из таких ярких историй – радиоигры СМЕРШа и абвера. Это дезинформация, которую сознательно передавали в зашифрованном виде, но так, чтобы противник в итоге сумел ее раскодировать. Некоторые радиоигры длились по несколько лет. Удалось выманить и задержать более 400 немецких агентов и захватить ценные грузы. Большинство операций проводились под личным контролем Виктора Абакумова.

"Сплотив вокруг себя военных контрразведчиков, он практически с первых дней повел их за собой к победе над коварным и жестоким врагом. Не жалея никаких усилий, порой откровенно рискуя жизнью, Виктор Семенович день ото дня совершал работу особиста, совершенствовал ее, постоянно искал новые нестандартные контрразведывательные приемы. В итоге его детище, главное управление контрразведки СМЕРШ НКО СССР стало самой эффективной спецслужбой мира 20 века", - отметил Александр Васильев, заместитель департамента военной контрразведки ФСБ России.

Особенно дотошным Абакумов был во время кадровых вопросов. Без него нельзя было провести ни одного серьезного назначения в армии, гражданских администрациях или силовых структурах.

Благодаря такой кадровой работе удалось создать задел на годы вперед. Несмотря на то, что в мае 1946-го СМЕРШ упразднили. "После окончания войны военная контрразведка получила серьезных проверенных бойцов с большим опытом. И даже в 70-е годы работали еще ветераны СМЕРШа в действующих подразделениях Комитета госбезопасности", - сообщил Михаил Желтаков, ветеран УФСБ по Москве и Московской области.

Тем более, что после окончания войны Отечественной, война разведок не закончилась. Просто вместо абвера советским спецслужбам противостояли уже ЦРУ, Ми-6 и Моссад. И противостояние это происходило не на поле боя и не только в радиоэфире.

"Системы разведки, системы контрразведки все время совершенствуются. Вы смотрите, сейчас в мультике насаждается идеология, мультсериалы для детей. Вы это видите, я сейчас не буду называть яркие примеры, но они есть. И когда у нас дети растут с телефонами в руках, когда они понимают, что ответ на любой вопрос могут найти в интернете, в телефоне, то сейчас более утонченные методы разведки и контрразведки должны использоваться", - отметила Елена Кутукова.

Впрочем, кроме новых методов, обстановка диктует и необходимость вспоминать наработки того самого СМЕРШа времен Великой Отечественной войны. Особенно это касается новых российских регионов.

"Я – человек, который с июля почти постоянно живет и работает в новых регионах. Там, конечно, организация, подобная СМЕРШу, жизненно необходима. Именно потому что вместе с миллионами наших граждан в нашу большую дружную семью, безусловно, пытаются влиться десятки, а, может, и сотни шпионов, диверсантов, террористов, убийц или просто агентов глубокого залегания. И выявлять их, скажем прямо, жестко и даже жестоко наказывать необходимо", - отметил Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты России.

За жесткость и даже жестокость руководителя СМЕРШа Виктора Абакумова после войны многие критиковали. Из-за его практически безграничной власти и возможностей повлиять на любое кадровое решение Абакумов нажил себе много врагов. Некоторые историки считают, что это в итоге и привело к уголовному делу в отношении самого контрразведчика.

В 1951 году его арестовали и обвинили в госизмене и помехам в расследовании дела врачей. После смерти Сталина обвинения изменили, Абакумова подозревали уже в том, что он сфабриковал известное Ленинградское дело. Свою вину Виктор Абакумов не признал. Его расстреляли 19 декабря 1954-го – в день органов военной контрразведки. Структуры, которая многим обязана создателю СМЕРШа. Некоторые подходы по выявлению и борьбе с вражеской агентурой, которые придумали под руководством Абакумова, используют до сих пор. Причем не только российские спецслужбы. В отличие от других исторических личностей, у главы СМЕРШа нет памятников в разных городах, его именем не названы улицы. Наследие Виктора Абакумова – в ежедневной работе тех, кто незаметно защищает нашу страну.

Денис Большаков, Татьяна Каминская и Александр Медведев, "В центре событий", "ТВ Центр".

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