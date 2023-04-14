Собянин: С открытием станции "Физтех" жители района Северный получат метро в шаговой доступности

Мэр обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки метро

Строительство метро от "Селигерской" до "Физтеха" вышло на финишную прямую. Мэр столицы Сергей Собянин обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки подземки.

Отмечается, что тремя новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии метро будут пользоваться около 500 тысяч горожан.

"Желательно осенью закончить уже работы все, заранее сделать благоустройство, пешеходные переходы, и коллеги должны закончить транспортную историю - строительство новой дороги для того, чтобы обеспечить транспортную доступность к метро со всего района", - сообщил Собянин.

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков, общая строительная готовность участка - 60-70%.

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