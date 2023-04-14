Маск потребовал пожизненного заключения для меняющих пол детям врачей

Такого же наказания, по мнению бизнесмена, достойны родители несовершеннолетних

Врачей, проводящих операции по смене пола детям, надо наказывать пожизненным заключением. Такого же наказания заслуживают и допустившие это родители несовершеннолетних, считает американский предприниматель Илон Маск.

"Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь", — написал предприниматель в принадлежащей ему соцсети Twitter.

Маск прокомментировал новость о том, что в штате Флорида запретили использование блокаторов полового созревания и гормональной терапии для лиц до 18 лет. В соответствии с решением сената Флориды, под запретом также проведение операций по смене пола несовершеннолетним.

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