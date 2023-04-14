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Маск потребовал пожизненного заключения для меняющих пол детям врачей

17:10
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Такого же наказания, по мнению бизнесмена, достойны родители несовершеннолетних

Врачей, проводящих операции по смене пола детям, надо наказывать пожизненным заключением. Такого же наказания заслуживают и допустившие это родители несовершеннолетних, считает американский предприниматель Илон Маск.

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"Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь", — написал предприниматель в принадлежащей ему соцсети Twitter.

Маск прокомментировал новость о том, что в штате Флорида запретили использование блокаторов полового созревания и гормональной терапии для лиц до 18 лет. В соответствии с решением сената Флориды, под запретом также проведение операций по смене пола несовершеннолетним.

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