Мир ожидают большие перемены

Соединенным Штатам пора готовиться к геополитическому фиаско и к катастрофе. Она последует за неминуемой победой России на Украине, убежден офицер ВМС США в отставке Байрон Кинг.

Кинг подчеркивает, что ни США, ни страны НАТО не смогут достичь тех объемов производства вооружений, которые Россия может обеспечивать на постоянной основе – они просто не обладают достаточной военно-промышленной базой. В итоге для Украины и Запада все может закончиться катастрофически, предупреждает отставной офицер встатье для The Daily Reckoning.

Кинг отмечает, что большинство военных экспертов в Вашингтоне предсказывают победу России на Украине. По итогам украинского конфликта мир ожидают большие перемены, заключил бывший военный.

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