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Народная артистка России Яковлева: Люди культуры обязаны поддерживать дух защитников родины

18:00
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Алёна Яковлева посетила столичный пункт отбора на контрактную службу

Народная артистка Алёна Яковлева высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу. Она отметила, что работники культуры должны поддерживать и поднимать дух граждан, которые идут на военную службу по контракту.

"Хочется самого главного, чтобы ребята выполнили свой долг, вернулись здоровыми, и понимали, что они делают большое, великое дело. Осознание того, что мы сейчас делаем, придет, наверное, несколько позднее. Сейчас мы выполняем свой абсолютный долг, то, что мы должны делать, что мы обязаны делать, что воздастся в следующем поколении", - отметила Алена Яковлева.

По словам волонтеров, которые помогают горожанам больше узнать о контрактной службе, жители столицы активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы, вещевым обеспечением, задают вопросы о том, куда можно обратиться для того, чтобы пройти собеседование и попытаться заключить контракт на военную службу, какие документы для этого необходимы.

Единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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