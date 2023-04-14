Подозреваемому в организации утечки секретов Пентагона предъявили обвинения

Тейшеру оставили под стражей

Пилоту ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшере грозит до 15 лет заключения. Такое наказание назначается по двум пунктам обвинения, предъявленному подозреваемому в организации утечки секретных документов Пентагона.

Обвинение военному предъявили в суде в Бостоне. Первый пункт - несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, второй - несанкционированное изъятие и хранение секретных документов и материалов.

По данным РИА Новости, Тейшера оставлен под стражей как минимум до следующего судебного заседания. Суд снова соберется 19 апреля, чтобы определить меру пресечения подозреваемому.

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