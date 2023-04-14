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Подозреваемому в организации утечки секретов Пентагона предъявили обвинения

18:19
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Тейшеру оставили под стражей

Пилоту ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшере грозит до 15 лет заключения. Такое наказание назначается по двум пунктам обвинения, предъявленному подозреваемому в организации утечки секретных документов Пентагона.

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Обвинение военному предъявили в суде в Бостоне. Первый пункт - несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, второй - несанкционированное изъятие и хранение секретных документов и материалов.

По данным РИА Новости, Тейшера оставлен под стражей как минимум до следующего судебного заседания. Суд снова соберется 19 апреля, чтобы определить меру пресечения подозреваемому.

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