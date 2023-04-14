Минск согласился отправить Сапегу для отбывания наказания в Россию

Соответствующие документы направлены в российский Минюст

Белоруссия направила согласие на передачу Софьи Сапеги в Министерство юстиции Российской Федерации. Белорусская генпрокуратура не видит преград для передачи Сапеги России для отбывания наказания, заявил представитель пресс-службы ведомства Дмитрий Брылев.

"Оснований, препятствующих передаче осужденной в государство ее гражданской принадлежности, белорусской стороной не установлено... Причиненный противоправными действиями Софьи Сапеги ущерб возмещен в полном объеме", - отметил Брылев.

Сапегу задержали в конце мая 2021 года вместе с одним из основателей признанного экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту. Поводом стало сообщение о минировании.

По данным белорусских спецслужб, Сапега совместно с иностранными гражданами создала и администрировала несколько телеграм-каналов. В них размещались персональные данные белорусских силовиков, судей и журналистов - всего 238 человек, передает ТАСС.

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