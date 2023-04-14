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Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста

19:18
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Совет отклонил запрос на проведение референдума

Пенсионная реформа во Франции признана законной. Вердикт вынес Конституционный совет республики, утвердив повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Францию захлестнула новая волна протестов
Во Франции вновь вспыхнули протесты против пенсионной реформы

Запрос на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста Конституционный совет Франции отклонил, передает ТАСС.

В ожидании вердикта совета на улицы французских городов 14 апреля вышли около полумиллиона человек. Только в Париже демонстрантов насчитали около 50 тысяч. Здание Конституционного совета окружили усиленные наряды полиции и жандармерии. Полицейские с боевым оружием перекрыли несколько прилегающих улиц.

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