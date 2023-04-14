Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста

Совет отклонил запрос на проведение референдума

Пенсионная реформа во Франции признана законной. Вердикт вынес Конституционный совет республики, утвердив повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Запрос на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста Конституционный совет Франции отклонил, передает ТАСС.

В ожидании вердикта совета на улицы французских городов 14 апреля вышли около полумиллиона человек. Только в Париже демонстрантов насчитали около 50 тысяч. Здание Конституционного совета окружили усиленные наряды полиции и жандармерии. Полицейские с боевым оружием перекрыли несколько прилегающих улиц.

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