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Принц Гарри согласился приехать на коронацию отца после знакомства с планом рассадки

20:10
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Отношения с другими членами королевской семьи остаются напряженными

Стала известна причина, по которой принц Гарри не отвечал на приглашение на коронацию отца. Как выяснилось, он очень хотел узнать план рассадки в Вестминстерском аббатстве, где будет проходить церемония.

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"Принц Гарри задержался с ответом на приглашение на коронацию, потому что он ... был озабочен тем, где ему придется сидеть", - пишет Daily Mail.

Издание напоминает о платиновом юбилее покойной королевы Елизаветы II. Тогда Гарри и его жена Меган Маркл на благодарственной службе в соборе Святого Павла сидели далеко от основных мест. Это показывало их напряженные отношения с другими членами королевской семьи.

Принц Чарльз стал королем после смерти 8 сентября прошлого года его матери - королевы Великобритании Елизаветы II. Монарх взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.

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