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Бойцы "Вагнера" ликвидировали командира легиона наемников ВСУ

20:36
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Польский офицер планировал через месяц отправиться домой

Один из командиров легиона наемников ВСУ ликвидирован в Артемовске (Бахмуте). 45-летний польский офицер Михал Журек через месяц планировал вернуться домой, но получил смертельное ранение в голову.

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На похоронах офицера иностранного легиона присутствовали родственники погибшего, представители местных властей и делегация польских войск. Министр труда и социальной политики Польши Марлена Малонг заказала мессу по погибшему, сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Недавно в Артемовске был ликвидирован ветеран 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США Крис Кэмпбелл. А 12 апреля стало известно о гибели двух американских наемников во время боевых действий на Украине. Один из них - Эдвард Уолтер Уилтон, был ликвидирован в боях за Артемовск. Второй погибший - бывший морпех Грэйди Керпаси.

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