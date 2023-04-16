В России госпитализированы с коронавирусом ещё 456 человек

Умерли 38 больных

За сутки в России госпитализировано 456 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 094 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 765 337 человек с COVID-19, умерло 397 828 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 62 человека, зарегистрировано 926 новых больных, всего в столице 3 495 475 инфицированных, скончались 48 583 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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