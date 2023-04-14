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Пострадавшим от ЧС разрешили оформить ипотечные каникулы

21:13
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Закон подписал Владимир Путин

Пострадавшие от чрезвычайной ситуации россияне смогут оформить ипотечные каникулы. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

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Речь идет о ЧС природного или техногенного характера. Ипотечные каникулы могут быть предоставлены заемщику, проживающему в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества.

Как указано в законе, обращение к кредитору с требованием о предоставлении каникул может быть направлено заемщиком в течение 60 дней с того момента, как его признали пострадавшим в результате ЧС регионального либо федерального масштаба.

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