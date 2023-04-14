Пострадавшим от ЧС разрешили оформить ипотечные каникулы

Закон подписал Владимир Путин

Пострадавшие от чрезвычайной ситуации россияне смогут оформить ипотечные каникулы. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о ЧС природного или техногенного характера. Ипотечные каникулы могут быть предоставлены заемщику, проживающему в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества.

Как указано в законе, обращение к кредитору с требованием о предоставлении каникул может быть направлено заемщиком в течение 60 дней с того момента, как его признали пострадавшим в результате ЧС регионального либо федерального масштаба.

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