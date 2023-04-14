Минюст внес в список иноагентов Семена Слепакова

Артист получал поддержку из иностранных источников

Юморист Семен Слепаков признан иностранным агентом. Минюст в очередной раз пополнил свой черный список. Поясняется, что Слепаков* получал поддержку от иностранных источников.

Кроме того, по данным Минюста, юморист выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян. Отмечается, что артист проживает за пределами Российской Федерации.

В реестр иностранных агентов также попали Фонд Карнеги за международный мир**. Здесь же издание "Агентство"**, интернет-издание "Полигон"** и объединение "Радужная ассоциация"**. Организации распространяли недостоверную информацию о деятельности публичной власти в России, сказано в сообщении на сайте Минюста.

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*Лицо, выполняющее функции иностранного агента

**Организация, выполняющая функции иностранного агента

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