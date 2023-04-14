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Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

21:37
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Госдума приняла документ 11 апреля

Закон о едином реестре военнообязанных в пятницу подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В России приняли закон о едином реестре военнообязанных. Что важно знать

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных 11 апреля. Как отмечают депутаты, такой реестр "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".

Закон устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде. Кроме того, документом предусматривается ряд обеспечительных мер для уклонистов.

В Кремле уточнили, что поправки не связаны с мобилизацией. Там отметили, что после начала спецоперации стало ясно, что "местами у нас в военкоматах много бардака".

Со своей стороны глава Минцифры Максут Шадаев напомнил, что осенью 2022 года многие смогли на себе ощутить "несовершенство системы воинского учета и призыва", а также указал, что система нуждается в оптимизации и улучшении.

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