Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-депутата Рады

Наемники для выполнения заказа специально приехали в Москву

Сотрудники ФСБ и ГРУ России предотвратили убийство бывшего депутата Верховной рады Украины. О том, что еу грозила опасность, Илья Кива узнал после того, как операция по его спасению завершилась.

По словам Кивы, иностранные наемники специально прибыли в Москву в сентябре 2022 года. Они планировали застрелить бывшего украинского депутата на выходе из его бронированной машины возле дома или телецентра "Останкино".

По данным экс-депутата, исполнить заказ должны были бывшие сотрудники спецслужб одной из ближневосточных стран. Однако российские спецслужбы смогли предотвратить убийство. Дальнейшая судьба киллеров Киве неизвестна.

На Украине Киву в начале прошлого года обвинили в госизмене. Ему также вменялось покушение на территориальную целостность страны и незаконное обращение с оружием, передает РИА Новости.

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