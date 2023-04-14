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Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-депутата Рады

22:05
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Наемники для выполнения заказа специально приехали в Москву

Сотрудники ФСБ и ГРУ России предотвратили убийство бывшего депутата Верховной рады Украины. О том, что еу грозила опасность, Илья Кива узнал после того, как операция по его спасению завершилась.

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По словам Кивы, иностранные наемники специально прибыли в Москву в сентябре 2022 года. Они планировали застрелить бывшего украинского депутата на выходе из его бронированной машины возле дома или телецентра "Останкино".

По данным экс-депутата, исполнить заказ должны были бывшие сотрудники спецслужб одной из ближневосточных стран. Однако российские спецслужбы смогли предотвратить убийство. Дальнейшая судьба киллеров Киве неизвестна.

На Украине Киву в начале прошлого года обвинили в госизмене. Ему также вменялось покушение на территориальную целостность страны и незаконное обращение с оружием, передает РИА Новости.

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