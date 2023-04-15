Минобороны показало работу "Москитов" в зоне спецоперации

Коптеры выполняют важные задачи

Даже в свой профессиональный праздник специалисты по радиоэлектронной борьбе в зоне спецоперации на боевом посту. Они выполняют задачи по подавлению систем управления войсками и оружием противника.

А ещё подразделения Западного военного округа круглосуточно контролируют небо над приграничными населёнными пунктами. Им помогает летательный аппарат "Москит". Он поднимается на высоту до двух тысяч метров, чтобы обнаружить вражеские позиции.

Кроме разведки, беспилотник обеспечивает прицельные удары нашей артиллерии, и главное - выявляет места базирования националистов, глушит их связь.

На настройку коптера уходят считанные минуты. Преимущество "Москита" в его многофункциональности. Операторы, например, могут одновременно запускать четыре аппарата и управлять ими, сообщает "ТВ Центр".

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