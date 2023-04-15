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Названы имена новых героев спецоперации

10:41
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Отличились сержант Маклаков и ефрейтор Кибаков

В Минобороны рассказали о мужестве и отваге защитников Донбасса. Старший сержант Дмитрий Маклаков обнаружил оборудованное противником минное поле и приступил к расчистке проходов для наших войск.

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Несмотря на миномётный обстрел боевиков отделение Дмитрия продолжило работу, и вскоре ещё один населённый пункт был освобождён российскими военными. Потерь среди личного состава удалось избежать. В ходе разминирования Маклаков лично обезвредил более десяти мин.

Гвардии ефрейтор Олег Кибаков огнём из боевой машины сковал действия неприятеля и дал возможность другим подразделениям десантников обойти вражеский опорный пункт с фланга, сообщает "ТВ Центр".

Радикалы начали обстрел экипажа Кибакова из миномёта, ефрейтор получил ранение, но продолжил вести бой. Оперативно переданные им координаты позволили уничтожить часть военной техники противника.

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